Neçirvan Barzani, ABD’nin Erbil Başkonsolosu’nu kabul etti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin ABD’nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks’ı kabulünde KDP ile KYB arasındaki görüşmeler ele alındı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede son siyasi gelişmeler ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki görüşmelerin ele alındığı bildirildi.

Görüşmede, ABD’nin her iki tarafın sorunlarını diyalog ile çözme çabalarını memnuniyetle karşıladığını ve desteklediğini ifade eden Hicks, ABD'nin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilere büyük önem verdiğini belirtti.

Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform süreci ve Peşmerge güçlerinin yeniden yapılanması konusunun ele alındığı görüşmede konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, sürecin başarısının önemini dikkati çekerek, ABD'ye bu konudaki desteğinden ötürü teşekkür etti.

ABD’li Başkonsolos Hicks de ülkesinin bu Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform sürecine verdiği önemin altını çizdi.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların konuşulduğu görüşmede, ABD'li iş insanları heyetinin Kürdistan Bölgesi'ne ziyareti, insan hakları, basın ve ifade özgürlüğü ile diğer bazı konular da değerlendirildi.