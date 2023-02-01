İngiltere’de son yılların en büyük grevi: 500 bin kamu çalışanı iş bıraktı

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İngiltere'de kamu işçilerinin de aralarında bulunduğu yarım milyon kişi, iyileştirilmiş çalışma şartları için greve gitti. Grevde binlerce öğretmen ve demiryolu çalışanları da yer aldı.

İngiltere'de, 2011'den bu yana en büyük ve geniş katılımlı grev dalgası yaşanıyor.

Greve öğretmenler, kamu personeli, üniversite ve demiryolu çalışanları da katıldı.

Yüz binlerce çalışan, ücretlerine enflasyonun üzerinde artış yapılmasını talep ediyor.

Sokaklar hareketliyken, itfaiye çalışanları da grev kararı aldı.

200 BİN ÖĞRETMEN GREVDE

Öte yandan ülkedeki okullarda yaklaşık 200 bin öğretmenin greve dahil olması nedeniyle sınıfların yüzde 85'inde ders yapılamıyor.

Ayrıca Üniversite ve Kolej Sendikası tarafından temsil edilen 150 üniversitede çalışan 70 binden fazla akademik personel ve üniversite çalışanı, on yılı aşkın bir süredir enflasyonun altında ücret almalarının yanı sıra bu yıl yüzde 3’lük bir zam dayatıldığını belirterek iş bırakıyor.

Söz konusu eylem, ülkede son yılların en büyük grevi olarak öne çıkıyor.

BAKANLIK PERSONELİ DE KATILIYOR

Greve katılanlar arasında Ulaştırma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı çalışanları da bulunuyor.

ASLEF ve RMT sendikalarına üye binlerce tren makinisti de uzun süredir devam eden ücret anlaşmazlığı nedeniyle uzun süredir verdikleri mücadeleyi bugün ve yarın 2 günlük grevle devam ettiriyor.