Afrin'de 5 kişi silahlı gruplar tarafından kaçırıldı

HABER MERKEZİ

Afrin İnsan Hakları Örgütü'nün açıklamasına göre “Askeri Polis” adlı silahlı grup 28 Ocak’ta Cinderes’te 5 kişiyi kaçırdı.

Kaçırılan kişilerin isimleri şöyle: Recep Süleyman Şewax, Şevyar Mustafa Sedo, İmad Kemal Sedo, İnayet Arif Bekir ve Muhammed İbrahim Muhammed.

18 Mart 2018’de Afrin’in Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçmesinden bu yana, 8 binden fazla Kürt kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti bilinmiyor.

Bölgeden edinilen istatistiklere göre, yalnızca 2022 yılında 4'ü çocuk ve 21'i kadın olmak üzere 675'ten fazla kişi silahlı gruplar tarafından kaçırıldı.