Afrin'de 5 kişi silahlı gruplar tarafından kaçırıldı
HABER MERKEZİ
Afrin İnsan Hakları Örgütü'nün açıklamasına göre “Askeri Polis” adlı silahlı grup 28 Ocak’ta Cinderes’te 5 kişiyi kaçırdı.
Kaçırılan kişilerin isimleri şöyle: Recep Süleyman Şewax, Şevyar Mustafa Sedo, İmad Kemal Sedo, İnayet Arif Bekir ve Muhammed İbrahim Muhammed.
18 Mart 2018’de Afrin’in Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçmesinden bu yana, 8 binden fazla Kürt kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti bilinmiyor.
Bölgeden edinilen istatistiklere göre, yalnızca 2022 yılında 4'ü çocuk ve 21'i kadın olmak üzere 675'ten fazla kişi silahlı gruplar tarafından kaçırıldı.