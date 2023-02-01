Fransa, İstanbul'daki konsolosluğunu kapattı

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Fransa, Beyoğlu’ndaki konsolosluğunu bugün aldığı bir kararla kapattı.

İstiklal Caddesi’nde bulunan Fransa Başkonsolosluğu’na gidenler, binanın kapısına asılan “Geçici bir süreliğine kapalıdır, anlayışınız için teşekkür ederiz” yazısıyla karşılaştı.

Fransa'nın konsolosluğu kapatma kararından hemen önce de Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkeler de çeşitli güvenlik sorunları nedeniyle konsolosluklarını kapatma kararı almıştı. (Kaynak: İHA)