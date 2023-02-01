Politika

Fransa, İstanbul'daki konsolosluğunu kapattı

Hollanda, İngiltere ve Almanya'nın ardından Fransa'nın Taksim'de bulanan İstanbul Başkonsolosluğu da güvenlik nedeniyle geçici bir süreliğine kapatıldı.
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HABER MERKEZİ

Fransa, Beyoğlu’ndaki konsolosluğunu bugün aldığı bir kararla kapattı.

İstiklal Caddesi’nde bulunan Fransa Başkonsolosluğu’na gidenler, binanın kapısına asılan “Geçici bir süreliğine kapalıdır, anlayışınız için teşekkür ederiz” yazısıyla karşılaştı.

Fransa'nın konsolosluğu kapatma kararından hemen önce de Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkeler de çeşitli güvenlik sorunları nedeniyle konsolosluklarını kapatma kararı almıştı. (Kaynak: İHA)

 

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