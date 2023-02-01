İsveç'ten Erdoğan'a Kur’an-ı Kerim yanıtı: Din, anlaşmamızın parçası değil

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Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kuran'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize 'evet' demeyiz" sözlerine Stockholm'den yanıt geldi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç ulusal ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Madrid anlaşmasını uygulamaya devam edeceklerini ama ifade özgürlüğünden taviz verilmeyeceğini söyledi.

Billström, "İsveç'in NATO üyesi olmak için ne yapması gerektiği çok açık ve o da, üçlü anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemiz. Din, bu anlaşmanın parası değil" dedi.

ÜÇLÜ MUHTIRA NEDİR?

İsveç ve Finlandiya, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yıllardır devam eden tarafsız dış politikalarına son vererek NATO'ya üye olma kararı almıştı. Türkiye ise bu üyelikleri onaylamak için başta bazı isimlerin iadesi ve silah ambargolarına son verilmesi şartı getirmişti. Üç ülke, Madrid'de düzenlenen NATO zirvesi sırasında, 28 Haziran 2022 tarihinde Üçlü Muhtıra imzalayarak üyelikler için ortak mekanizma kurmakta anlaşmıştı.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Bu mekanizma çerçevesinde görüşmeler sürerken, İsveç'in ifade özgürlüğü gerekçesiyle Ankara'nın bazı iade taleplerini reddetmesi gerilim yaratmıştı. Son olarak, Stockholm'de ırkçı ve göçmen karşıtı Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde Kur’an-ı Kerim yakması ve Erdoğan karşıtı eylemlere izin vermesi gerilim yaratmıştı.

Erdoğan, pazar günü Türkiye'nin NATO üyeliklerinde Finlandiya'nın başvurusunu İsveç'inkinden ayrı olarak ele alabileceğini söylemişti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da benzer bir açıklama yaparken, Finlandiya hükümeti İsveç'ten ayrı ilerlemek istemediklerini duyurmuştu.

Erdoğan ise bugünkü AK Parti grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kuran'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize 'evet' demeyiz. Finlandiya'nın NATO'ya girme konusunda bakışımız olumludur."

Bir ülkenin NATO'ya üye olması için diğer tüm ülkelerden meclis onayı çıkması gerekiyor. İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri, 30 NATO üyesinin 28'inden onay almış durumda. Onay vermeyen tek ülkeler ise Türkiye ve Macaristan.