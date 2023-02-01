Fransa, İran’ın Husilere gönderdiği silahlara el koydu

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Fransa Özel Kuvvetleri, geçtiğimiz günlerde İran tarafından Yemen’deki Husilere sağlanan silah ve mühimmat sevkiyatını durdurdu.

Şarku’l Avsat’ın Wall Street Journal gazetesinden aktardığı habere göre, bir Fransız savaş gemisi 15 Ocak’ta Yemen kıyılarında şüpheli bir gemiyi durdurdu.

Gemiye çıkan Fransız özel kuvvetler ekibi, 3 binden fazla saldırı tüfeği, 20 tanksavar füzesi ve yarım milyon mermi mühimmatı buldu.

Fransa’nın Husilere yönelik operasyonu, İran’ın faaliyetlerini kontrol altına alma planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Buna karşılık ABD, son iki ay içinde İran tarafından Husilere gönderilen 5 binden fazla silah ve 1,6 milyon merminin Yemen’e ulaşmasını engelledi.