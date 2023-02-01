Ekonomi

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırdı.
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ABD Fed Faiz kararı

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

ABD Merkez Bankası (Fed) beklendiği gibi faiz artış hızını yavaşlattı ve 25 baz puanlık artış yaptı.

Fed Şubat ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan artırdı. Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini de bu yöndeydi. Böylece politika faizi yüzde 4,5-4,75 aralığına çıktı.

Yüksek enflasyonla mücadele için geçen sene 4 kez 75’er baz puanlık artış yapan Fed Aralık ayında ise artış hızını yavaşlatarak 50 baz puanla yola devam etmişti.

Enflasyonda görülen ılımlı yavaşlama ve ekonomik aktivitedeki belirgin soğuma nedeniyle faiz artış hızının yavaşlaması bekleniyordu. Fed yetkilileri de son dönemde yaptıkları açıklamalarda sıkılaşmanın yavaşlaması gerektiğine yönelik mesajlar vermişti.

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