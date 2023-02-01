Erdoğan: Adaylığımın önünde hiçbir engel bulunmuyor

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündemdeki konuları değerlendirdi.

Muhalefetin "Yeter söz milletindir" sloganını kullanmasıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, "Ya bunlarda utanma diye bir şey yok. Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar. Bunun adı hırsızlıktır. Kendileriyle çelişmek muhalefetin her zamanki hali. Bunların istismar etmediği ne kaldı. Adnan Menderes'in partisi 'Yeter söz milletindir' çıkışını CHP'nin tek parti faşizmine karşı yapmıştı. Bu slogan CHP'ye isyan. Millet iradesine sahip çıkanlar bu sözü kullanabilir, CHP değil" dedi.

"Bugün millet iradesine sahip çıkan kimdir, AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır" diyen Erdoğan, "Şimdi bunlar bu slogana dahi çökmeye çalışıyorlar. Kalkmışlar binalarına bu sloganı asıyorlar. Önce milli iradeye saygılı olmayı öğrenin. Benim milletin size inanmaz. Çünkü siz milli değilsiniz, gayri millisiniz. Bu millete hep ihanet ettiniz" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'DAN BABACAN'A: BU NASIL BİR İŞ BU?

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metniyle ilgili "Avrupa'dan da bakacaklar ve hayranlıkla 'Aferin Türkiye'ye. Şuna bak' diyecekler" sözlerine de değinen Erdoğan, "Şimdi de yeni bir şey öğrendiler, Batı'dan aferin almanın peşindeler. 'Batı bile bize aferin diyecek' diyor. Allah Allah nasıl bir iş bu? Biz de bugün CHP zihniyetin 'Yeter söz milletindir' diyoruz. Ama hizmet, eser söz konusu olduğunda 'Yetmez' diyoruz" ifadelerini kullandı.

“BÖYLE BİR ADAY MODELİ MİLLETE HAKARET”

Millet İttifakı'nın adayının henüz açıklanmamasına değinen Erdoğan, "Kendilerince kapalı kapılar arkasında toplanıp toplanıp dağılıyorlardı. Seçim tarihi vermesek bunların aday çıkaracakları da yoktu. Bırakalım adayı, aday açıklama tarihlerinde bile belirsizlik, tutarsızlık var. Biri 13 Şubat diyor, diğeri o tarihte açıklamak gibi bir planımız yok diyor. Masadakileri tekin bulmuyor, güvenmiyor. Millet size nasıl güvensin. Aslında onlar için adaylarının kim olduğu önemli değil. Onlar ipleri yedisinin elinde bir kukla koymaya çalıyorlar. Böyle bir aday modeli bu millete hakarettir" dedi.

“YIPRANIR DİYE ADAY AÇIKLAMIYORLAR”

"Bir de aman yıpranır diye adaylarını açıklamıyorlarmış, bu nasıl iş?" diyen Erdoğan, "Siz aday bile açıklayamazken biz 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyoruz. Bizim böyle yıpranmak vesaire diye bir şey yok. Niye? Bu yola çıkan tabii ki yıpranacak. Hizmet yıpratır. Yeter ki aşkla koşan yorulmaz anlayışınız olsun. Biz aşkla koşuyoruz, yorulmadık, yorulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

“ADAYLIK TARTIŞMASI SUYU BULANDIRMA ÇABASI”

Muhalefetin Anayasa'ya göre üçüncü kez aday olamayacağı açıklamaları sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların Anayasa'nın 101'inde veya diğer maddelerinde yeri yok. Biz bugüne kadar bu adımları atarken bunların aklı neredeydi? Cumhurbaşkanı seçildik, bunlar neredeydi? O zamanlar bunu hiç konuşmadılar. Ama şimdi konuşuyorlar. Niye? Çünkü çıkaracakları bir adayın seçilme şansı olmadığını görüyorlar. Bundan dolayı rahatsızlar. Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı yaptı. Biz böylece ilk dönemi tamamlamış olacağız. Dolayısıyla yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da Anayasa'ya da uygun. Bu tartışmaları gereksiz buluyorum. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu suyu bulandırma çabalarıdır" yanıtını verdi.

“BU MASA MÜDAVİMLERİ AĞLAMAYA ERKEN BAŞLADI”

"Altılı Masa'nın ortak mutabakat metnini inceleme fırsatınız oldu?" sorusu üzerine Erdoğan, "Olmaz mı? Benzerlik değil tam anlamıyla koalisyon dönemine dönüş söz konusu olacaktır. Başbakan olduğumda bakan sayısı 35’ti. Baktık böyle olamaz, indirdik. 35 bakanlıktan 17'ye kadar indirdik. Bunu şu anda o yedili masada olanlardan bazıları bilir. Bunlar israfın ta kendisidir. Bu masa müdavimleri erken başladı ağlamaya. Niye, bir şeyler kapmaları lazım. Bunların hepsinin tek hesabı var, kendi kuklalarını cumhurbaşkanı adayı yapabilir miyiz, şu bakanlıkları kapabilir miyiz. Eski Türkiye’de olduğu gibi altılı masanın bakanlık kavgaları yakındır. Tüm bunlar amaçlarının hizmet değil rant olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"YARIN DEVLET BEY'İ EVİNDE ZİYARET EDECEĞİM"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'yla yaptığı görüşme hatırlatılan Erdoğan'a, Yeniden Refah Partisi'nin de ittifaka katılıp katılmayacağı ve ittifakın genişleyip genişlemeyeceği soruldu.

Erdoğan, "Cumhur İttifakı, birlik ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresidir. Türkiye’nin bekası için yerli ve milli bir anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açık. Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Cumhur İttifakı asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir. Cumhur İttifakı'nın inandığı değerlere inanan ve saygı gösterenlerle yol yürüyebiliriz. Bu anlamada yeniş gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız. Yarın da inşallah Devlet Bey'i (MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli) evinde ziyaret edeceğim" dedi.

“ANA MUHALEFET SAPKINLIKLARA GÖZ YUMUYOR”

Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifiyle ilgili soru üzerine Erdoğan, "Meclis’e sunduğumuz düzenleme bu konudaki samimiyet testi olacaktır. Milletim başörtüsü konusunda kimlerin istismarcı olduğunu gayet iyi bilir. Bu konuyu büyük mücadeleler vererek çözdük. Konu Meclis’te çözüme kavuşturulmazsa milletimiz en güzel çözümü sunacaktır. Hiçbir zaman sandıktan kaçmadık. Ana muhalefet, aile yapısını bozan sapkınlıklara özgürlük kisvesiyle göz yumuyor. Aile değerlerimizin tahrip edilmesine bu muhalefet rağmen izin vermeyeceğiz. Aile kurumumuzu koruyacağız. LGBT, şu bu vesaire... Hayır. Bu milletin kutsal değeridir aile" şeklinde konuştu.