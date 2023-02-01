Maenza: Kürdistan Bölgesi’ndeki dinsel birlikte yaşam tüm dünyaya yansımalı

ERBİL (K24)

Uluslararası Din Özgürlüğü Sekreterliği Başkanı Nadine Maenza, Kürdistan Bölgesi’ndeki dinsel birlikte yaşam örneğinin tüm dünyaya yansıması gerektiğini söyledi.

K24’ün canlı yayın konuğu olan ABD merkezli Uluslararası Din Özgürlüğü Sekreterliği Başkanı Nadine Maenza, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti şunu bilmeli ki, Kürdistan Bölgesi'nde dinsel bir arada yaşama konusunda yaşananlar çok önemli” dedi.

Maenza, Kürdistan Bölgesi’nde Birlikte Yaşam Haftası'nın ilanının, insanları dünyada birlikte yaşamaya ve daha fazla din özgürlüğüne sahip olmaya teşvik etmekte olduğunu bildirdi.

“Kürdistan Bölgesi'nde tüm dinler ve topluluklar bir arada yaşıyor. Bu birliktelik örneğinin tüm dünyaya yansımasını istiyoruz” diyen Maenza, “Dini özgürlük tüm dünyaya genişletilmeli, dünya Kürdistan Bölgesi'ne bakmalı” ifadelerini kullandı.