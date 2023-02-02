Politika

Rus ordusundan Kramatorsk’a füze saldırısı

Rusya, Ukrayna'nın Kramatorsk şehrini füzelerle hedef aldı. Bir konutun isabet aldığı saldırılarda en az 3 kişi hayatını kaybetti.
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dünya Ukrayna Rusya Kramatorsk şehri füze saldırısı Volodimir Zelenskiy  Vladimir Putin

HABER MERKEZİ

Rus ordusu gece saatlerinde Ukrayna'nın Kramatorsk şehrini hedef aldı.
Saldırılarda sivillerin yaşadığı bir bina isabet aldı.

Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko yerle bir olan apartmandan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 20 kişinin yaralandığını söyledi.

Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ZELENSKIY: CEPHEDE DURUM ZORLAŞIYOR

Ukrayna'nın doğusunda şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkenin doğusunda saldırılarını artırdığını söyledi, cephede durumun daha da zorlaştığını belirtti.

PUTIN: UKRAYNA'DAN RUS BÖLGELERİNE YAPILAN SALDIRILAR ÖNLENMELİ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan Rus bölgelerine yapılan saldırılara ilişkin konuştu.

Saldırılar sebebiyle çok sayıda kişinin evsiz kaldığını söyleyen Putin, Rus ordusunun Ukrayna topraklarından yapılan saldırıları önlemesi gerektiğini belirtti.

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