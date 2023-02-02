Ekonomi

Motorine indirim geldi, yarın da indirim bekleniyor

Motorine gece yarısından itibaren 1 lira 2 kuruş indirim yapıldı. Gece yarısından itibaren motorinde 65 kuruş daha indirim bekleniyor.
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türkiye motorin İndirim

HABER MERKEZİ

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV’nin haberine göre motorine gece yarısından itibaren 1 lira 2 kuruş indirim yapılırken fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı.

3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra motorinde 65 kuruş daha indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,11 liradan,
benzinin litresi ise ortalama 21,08 liradan satılıyor.

 

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