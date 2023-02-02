Motorine indirim geldi, yarın da indirim bekleniyor
HABER MERKEZİ
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV’nin haberine göre motorine gece yarısından itibaren 1 lira 2 kuruş indirim yapılırken fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı.
3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra motorinde 65 kuruş daha indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,11 liradan,
benzinin litresi ise ortalama 21,08 liradan satılıyor.