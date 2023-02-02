Politika

Eski ABD Kongresi Başkanı Gingrich’ten K24’e: Vatandaşını ezen rejimler desteklenmemeli

Eski ABD Kongresi Başkanı Newt Gingrich, vatandaşını ezen rejimlerin desteklenmemesi gerektiğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Newt Gingrich
Newt Gingrich
kürdistan Newt Gingrich ABD Kongresi Din Özgürlüğü Zirvesi

WASHINGTON (K24)

Eski ABD Kongresi Başkanı Newt Gingrich, vatandaşını ezen rejimlerin desteklenmemesi gerektiğini söyledi.

Washington’da katıldığı Din Özgürlüğü Zirvesi’nde K24’e konuşan ABD Kongresi’nin 50’nci Başkanı Newt Gingrich, “Kongre'nin din özgürlüğünün sağlanmasında etkin rol oynaması ve vatandaşlara baskı uygulayan rejimleri desteklememesi önemli” dedi.

Gingrich, “Kongre'nin din özgürlüğünü sağlamada ve din özgürlüğü için çalışanları desteklemede etkin bir rol oynamasının önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ABD’li siyasetçi, “Kongrenin, geliştirilmekte olan diğer tüm programların özünde din özgürlüğü olduğunu vurgulaması önemlidir. Vatandaşları ezen rejimleri desteklememeliyiz” dedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv