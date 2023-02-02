Eski ABD Kongresi Başkanı Gingrich’ten K24’e: Vatandaşını ezen rejimler desteklenmemeli

WASHINGTON (K24)

Eski ABD Kongresi Başkanı Newt Gingrich, vatandaşını ezen rejimlerin desteklenmemesi gerektiğini söyledi.

Washington’da katıldığı Din Özgürlüğü Zirvesi’nde K24’e konuşan ABD Kongresi’nin 50’nci Başkanı Newt Gingrich, “Kongre'nin din özgürlüğünün sağlanmasında etkin rol oynaması ve vatandaşlara baskı uygulayan rejimleri desteklememesi önemli” dedi.

Gingrich, “Kongre'nin din özgürlüğünü sağlamada ve din özgürlüğü için çalışanları desteklemede etkin bir rol oynamasının önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ABD’li siyasetçi, “Kongrenin, geliştirilmekte olan diğer tüm programların özünde din özgürlüğü olduğunu vurgulaması önemlidir. Vatandaşları ezen rejimleri desteklememeliyiz” dedi.