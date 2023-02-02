Politika

Konsoloslukların kapatılması | Soylu: Psikolojik harp başlatıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda, İngiltere ve Almanya, Türkiye'deki vatandaşlarını uyarıp konsolosluklarını kapatmasıyla ilgili "Yeni bir psikolojik hap yürütülmektedir" dedi.
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Süleyman Soylu (Foto: AA)
Süleyman Soylu (Foto: AA)
türkiye Süleyman Soylu konsolosluk

HABER MERKEZİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de konsoloslukların kapatılması konusunda yaptığı açıklamada "Türkiye'ye yönelik yeni bir psikolojik harp yürütüyorlar" dedi.

Son günlerde İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluklarını kapatma kararı almıştı.

Soylu Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "3-4 gündür DEAŞ üzerinden 60 milyon turist hedefini koyduğumuz bir günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğini oluşturmuşlardır" dedi.

Süleyman Soylu "İstedikleri kişileri hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, Türkiye'ye hukuk operasyonu yapmak isteyen büyükelçiler, şimdi Türkiye'ye bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar" diyerek şunları ekledi:

"Güya dost ve müttefik olarak bildiklerimiz bizimle F-16 pazarlığı yapanlar, siz kimle dalga geçiyorsunuz. Siz senatoda geçmiş olan mühimmat dahil birçok taahhütlerinizin hangisine sadık kaldınız ki? İstiklal Caddesi'nin saldırısının arkasında sizin koyun koyuna yattıklarınızın olduğunu bilmiyor muyuz? Bunlardan bir tanesini biz yapsak dünyaya Türkiye'yi terör devleti diye yayarlar. Bizi bir yılan gibi ısırmaya çalışanların kim olduklarını biliyoruz."

Bir istihbarat elemanının Türkiye'de birkaç kişiye elemanlık teklif ettiğini, Türkiye'nin de bunu izlediğini belirten Süleyman Soylu "Bu istihbarat elemanı, bir ülkeye istihbaratını pazarlamıştır. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor" diye konuştu.

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