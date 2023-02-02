Ukrayna tarih verdi: Rusya büyük taarruza geçecek

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Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Moskova'nın binlerce asker topladığını ve geçen yıl başlayan savaşın yıldönümü dolayısıyla "bir şeyler deneyebileceğini" söyledi.

Olası bir saldırı, Rusya'da 23 Şubat'ta ordunun zaferlerinin kutlandığı Vatan Savunucuları Günü’nün hemen sonrasına denk gelecek.

Öte yandan, Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde bir Rus roketi bir apartmana isabet etti, en az üç kişi öldü. Kurtarma ekipleri enkaz altında hayatta kalanları arıyor.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili olarak "Rus terörizmini durdurmanın tek yolu onu yenmektir" dedi ve "Tanklarla. Savaş uçaklarıyla. Uzun menzilli füzelerle" diye de ekledi.

Almanya, ABD ve İngiltere geçtiğimiz günlerde Ukrayna’ya tank göndermeyi kabul etmişti.

Ukraynalı yetkililer şimdi ülkeyi hava saldırılarından korumaya yardımcı olması için savaş uçağı gönderilmesi çağrısı yapıyor.