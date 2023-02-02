Politika

Ukrayna tarih verdi: Rusya büyük taarruza geçecek

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Rusya'nın yeni ve büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu ve bunun 24 Şubat'ta başlayabileceği söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Bakhmut yakınlarında mevzi kazan Ukrayna askerleri (Foto: AFP)
Bakhmut yakınlarında mevzi kazan Ukrayna askerleri (Foto: AFP)
dünya Ukranya savaşı Rusya

HABER MERKEZİ

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Moskova'nın binlerce asker topladığını ve geçen yıl başlayan savaşın yıldönümü dolayısıyla "bir şeyler deneyebileceğini" söyledi.

Olası bir saldırı, Rusya'da 23 Şubat'ta ordunun zaferlerinin kutlandığı Vatan Savunucuları Günü’nün hemen sonrasına denk gelecek.

Öte yandan, Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde bir Rus roketi bir apartmana isabet etti, en az üç kişi öldü. Kurtarma ekipleri enkaz altında hayatta kalanları arıyor.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili olarak "Rus terörizmini durdurmanın tek yolu onu yenmektir" dedi ve "Tanklarla. Savaş uçaklarıyla. Uzun menzilli füzelerle" diye de ekledi.

Almanya, ABD ve İngiltere geçtiğimiz günlerde Ukrayna’ya tank göndermeyi kabul etmişti.

Ukraynalı yetkililer şimdi ülkeyi hava saldırılarından korumaya yardımcı olması için savaş uçağı gönderilmesi çağrısı yapıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv