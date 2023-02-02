Politika

Lavrov: Ukrayna’yla yaşananların sona ermesini istiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Hepimiz Ukrayna ile yaşanan ihtilafın sona ermesini istiyoruz, ancak zaman başlıca faktör değil” açıklamasında bulundu.
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (Foto: Reuters)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (Foto: Reuters)
dünya Rusya Ukrayna Sergey Lavrov Savaş

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev'in gündeme dair sorularını yanıtladı.

Batı’nın Ukrayna’ya yaptığı askeri yaptırımları ve Alman hükümetinin kendi yapımı Leopard 2 tankları göndermeyi kabul etmesine dair kararı değerlendiren Lavrov, “Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna’ya savaş uçağı göndermeyeceğini söylemiş olmasına rağmen kendisi görüşünü değiştirmesiyle bilinen biri” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, “Hepimiz Ukrayna ile yaşanan ihtilafın sona ermesini istiyoruz, ancak zaman başlıca faktör değil” diye konuştu.

Lavrov, "Kimse Kiev'i Moskova ile müzakerelere geri dönmeye ikna etmeye çalışmıyor ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy, kendisi de bağımsız bir şahsiyet olduğunu düşünmüyor, zira sürekli manipüle ediliyor” dedi.

Ukrayna’da süren askeri operasyona ilişkin ’Tüm bunlar ne zaman sona erecek? sorusuna yanıt veren Lavrov, "Askerin görevi işini yapmak, kayıpları en aza indirmek ve neyin ne zaman biteceğini düşünmemek" ifadelerini kullandı.

Sergey Lavrov, “Rusya’nın amacı, Ukrayna güçlerini kendisi, kendi toprakları için güvenli olacak bir mesafeye geri itmek. Kiev rejimine Batı tarafından gönderilen silahların menzili arttıkça, bu silahları Rusya topraklarından geri iteceğimiz mesafe de artacaktır” şeklinde konuştu.

 

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