Anket: İşte ittifak ve partilerin oy oranlarında son durum

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Aksoy Araştırma Türkiye Monitörü Ocak Ayı Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.

Araştırma sonuçlarına göre AK Parti’nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış trendinin durduğu ve oyunda son bir ay içerisinde yüzde 1,2 gerileme olduğu görüldü.

1537 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmanın sonuçlarına göre partilerin oy oranı şöyle dağıldı:

AK Parti: Yüzde 33,3

CHP: Yüzde 25,5

İYİ Parti: Yüzde 14,6

HDP: Yüzde 11,1

MHP: Yüzde 7,7

Diğer: Yüzde 5,2

DEVA Partisi: Yüzde 1,2

Saadet Partisi: Yüzde 1,1

Gelecek Partisi: Yüzde 0,2

AKSOY: SINIRLI ETKİ AŞINDI

Bu arada araştırma sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy şu ifadeleri kullandı:

“AKP’nin 2022 son çeyreğinde attığı büyük adımların (EYT beklentisinin karşılanması, 250.000 konut vaadi üzerinden 8 milyon başvuru yakalanması, KYK faizlerinin silinmesi, TOGG’un banttan indirilmesi vb.) sınırlı bir artış trendi oluşturduğunu görmüştük. Ocak ayı itibarıyla bu sınırlı etkinin de aşındığını anlıyoruz. Yeni yıldaki ücret artışları, seçim ekonomisine geçiş ile birlikte enflasyonun yeniden tetiklenmesi ihtimali doğuyor. Bu nedenle AKP’nin oyunda seçime giderken yeniden bir düşüş trendi oluşma potansiyeli var.”

DİĞER ANKETLER NE DİYOR?

Ayrıca MetroPOLL’ün aralık anketine göre AK Parti oyunu bir önceki ankete göre yüzde 0,4 oranında artırmıştı.

Bu ankette kararsızlar dağıtılınca sonuç şöyle olmuştu:

AK Parti yüzde 36,9

CHP yüzde 24,7

İyi Parti yüzde 12,5

HDP yüzde 11,2

MHP yüzde 7,3

Zafer Partisi yüzde 2

Yeniden Refah Partisi yüzde 1,3

Diğer yüzde 4,2