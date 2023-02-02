Berwari elmasının ihracına bu yıl başlanması bekleniyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, bir yandan yerel tarım ürünleri için iç pazarı güvence altına alırken, diğer yandan da Berwari bölgesinde yetişen elmaları ihraç etmek için çalışıyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Enformasyon Ofisi, Berwari elmalarının uluslararası standartlara göre test edilmesiyle ilgili olarak yayınladığı açıklamada, “Berwari elmalarında kimyasal madde bulunmuyor. Doğal elmanın şeker oranı 14.9'dur, uluslararası verilere göre 10 ila 25 arasıdır. Makro biyolojik analiz sonuçları Berwari bölgesi elmalarının yüzde 100 doğal olduğunu gösterdi” ifadelerine yer verdi.

Berwari elmalarının özelliklerinin, bu ürün için iyi bir pazar bulunmasına yardımcı olduğunun kaydedildiği açıklamada, 38 köyden oluşan Berwari bölgesinin elma mahsullerinin şu an Kürdistan Bölgesi’ndeki 9 uluslararası markette satıldığı bildirildi.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan'ın yerli ürünlerini ihraç etme sözü vermişti.

Başbakan, Körfez ülkelerine Kürdistan narını ihraç etme projesinin ardından şu anda Berwari elması, bal ve yerli üzüm ihracatı üzerine çalıştıklarını belirtmişti.

Berwari elmasının bu yılki olgunlaşma döneminde Kürdistan Bölgesi pazarları dışında, Irak’ın orta ve güney bölgelerine ve Körfez ülkelerine ihraç edilmesi bekleniyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, ekonomik gelir çeşitliliğini artırma stratejisi çerçevesinde, tarım, sanayi ve ticaret sektörüne önem verdiğini sık sık vurgularken, ihracat ürünlerini artırmayı hedefliyor.