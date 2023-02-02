Muhammed Ali’nin kızı: Babam iki kez din değiştirdi

WASHINGTON (K24)

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Din Özgürlüğü Zirvesi’nde K24’e konuşan Amerikalı ünlü boksör Muhammed Ali’nin kızı Maryum Ali, “Babam inanç özgürlüğüne inanıyordu. O özgür biriydi, iki kez din değiştirdi” dedi.

“Hepimiz dünyaya geldik ve hayatımızla ilgili kararlarımızı kendimiz vermeliyiz” diyen Maryum Ali, şunları söyledi:

“Allah hariç hiç kimse yaşam üzerinde karar veremez. Barış içinde yaşamalı, hiç kimseyi bir şeyi yapmaya, din seçmeye zorlamamalıyız. Kur’an’da da belirtildiği gibi, ‘Dinde zorlama yoktur.’ Ne yazık ki insanların yaptığı dayatma, din değildir. Rejimler, hükümetler ve zorbalar insanların beynini ve düşüncelerini kontrol etmek istiyorlar. Amaçları iktidarda kalmak ve adaletsiz yönetimler kurmaktır.”

MUHAMMED ALİ KİMDİR?

1942’de ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville şehrinde dünyaya gelen ve doğum adı Cassius Marcellus Clay Jr. olan ünlü boksör, 18 yaşında ilk altın madalyasını aldı.

22 yaşında dünya şampiyonu olan Amerikalı boksör, elde ettiği bu başarı sonrası Müslüman oldu ve Muhammed Ali ismini aldı.

Kariyeri boyunca 61 maça çıkan Muhammed Ali, 37’si nakavtla olmak üzere 56 galibiyet elde ederken, 5 de yenilgi aldı.

Uzun süre parkinson hastalığı ile mücadele eden Muhammed Ali, 3 Haziran 2016 tarihinde solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 74 yaşındayken yaşamını yitirdi.