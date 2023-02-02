Başkan Barzani: Kürdistan halkının çıkarları diğer tüm çıkarların üstündedir

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson Richardson ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu Rosie Cave’in de hazır bulunduğu görüşmede, siyasi gelişmeler ve Kürdistan Bölgesi siyasi sürecindeki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Richardson, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi partilerin müzakere etmek ve uygun olan ortak bir çözüme ulaşmak için attığı adımları memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Kürdistan Bölgesi'nin siyasi meselelerinin masaya yatırıldığı görüşmede konuşan Başkan Mesud Barzani,” Kürdistan halkının çıkarları tüm çıkarların üzerindedir. Kürdistan Bölgesi seçimleri yapılmalı. Seçimlerin gecikmesi için başka hiçbir sorun veya mazeret kabul edilemez” dedi.

Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformların da ele alındığı görüşmede, Kürdistan Peşmerge güçlerinin örgütlenmesi, yenilenmesi ve reformunun Peşmerge ilkelerine ve egemenliğine uygun olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasındaki ilişkilerin önünde bulunan engeller de değerlendirildi.