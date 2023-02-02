HÜDA PAR’lı Demir: Cumhur İttifakı’na katılım, Kürt sorunu konusunda elimizi güçlendirebilir

ANKARA (K24)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet, 5 Ocak’ta AK Parti Genel Merkezi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Söz konusu görüşmenin ardından HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’na katılacağı belirtilmişti.

ŞEHZADE DEMİR: NEREYE GİTSEK KÜRT SORUNUNU DİLE GETİRİRİZ

K24 yayınına katılan HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, konuyla ilgili şunları ifade etti:

“İttifaka katılıp katılmayacağımız konusunda bir şey diyemem ama görüşmelerimiz devam ediyor. Görüşmelerimiz henüz sonuçlanmadı. Bunların nasıl sonuçlanacağı ise belirsiz. Görüşmelerde bir sorun da yok ittifakla sonuçlanabilecek bir gelişme de yok.”

2018’deki seçimlerde Erdoğan’ın kendilerini ittifaka davet ettiğini ve bunun olumlu sonuçlanmadığını anımsatan Demir, mevcut sürecin ise “normal bir şekilde” devam ettiğini kaydetti.

Kürt sorununun çözümü konusundaki tutumlarının herkesçe bilindiğini belirten Demir, “Bunu Türkiye Devleti de cumhurbaşkanlığı da biliyor. Bu konuda bize bir tavsiye veya eleştiride bulunamazlar. Onlar da biliyor ki nereye gitsek bu sorunu gündeme getireceğiz. Parti programımızın en önemli konularından biridir Kürt sorununun çözümü. Cumhur İttifakı’na katılsak dahi şu ana kadar Kürt sorununun çözümü konusunda ne dediysek, onları ifade etmeye devam ederiz” ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR Genel Sekreteri, “İttifaka katılmamız çözümü dile getirmemiz hususunda bizden bir şey eksiltmez, hatta elimizi güçlendirebilir. Sesimizi daha çok yükseltebiliriz, (Kürt sorununa) daha çok sahip çıkabiliriz” şeklinde konuştu.

“SEÇİM İTTİFAKI YAPMAK EN KARLI YOL”

Bu arada HÜDA PAR’ın yayın organı Doğru Haber’de yayımlanan bir yazıda da söz konusu görüşmelere işaret edilerek, şu hususlara dikkat çekildi:

“Bir süredir HÜDA PAR ile Ak Parti arasında ittifak ile ilgili görüşmeler yapılmakta. Bu görüşmeler gizli gizli değil, genel başkanların görüşmeleri sonrasında kamuoyuna açıklandı, duyuruldu. Dolayısıyla siyaseten de olması gerektiği gibi olmakta. Bazıları gibi kapalı kapılar ardında gizli gizli olmamakta. Türkiye’de seçim sisteminde yapılan son değişikliklerden sonra artık partiler arasında ittifaklar bir zorunluluk olmakta. Çünkü tek başına hiçbir parti cumhurbaşkanı adayını başkan yaptıramıyor. Dolayısıyla başka parti ile ittifak yapmak zorunda. Ayrıca sistemden kaynaklanan baraj meselesinden dolayı da az oy alan partiler de meclise giremiyor. Yani partiler birbirlerine muhtaç.”

Yazıda, “Hal böyle olunca partiler arasında seçim ittifakı yapmak en karlı yol oluyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta da Millet İttifakı diye iki ittifak oluştu” denildi.