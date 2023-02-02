Başbakan, İngiliz büyükelçiyle Erbil-Bağdat ilişkilerini görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson Richardson ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden yapılan açıklamada, görüşmenin ana konusunun Kürdistan Bölgesi'ndeki iç durum ve genel seçimleri yapmanın önemi olduğu bildirildi.

İngiltere'nin Erbil başkonsolosu Rosie Cave’in de hazır bulunduğu görüşmede konuşan Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarını savunmak için Kürdistani partilerin dayanışmasının önemini vurguladı.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nde bu yıl seçimlerin uygun bir zamanda yapılması ve seçim sürecine ilişkin yasal prosedürlerin bir an önce tamamlanması gerektiğini ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin seçimlerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu bildirdi.

Görüşmede İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson Richardson da bu yıl yapılacak seçimlerin önündeki tüm engellerin kaldırılmasının önemi üzerinde durdu.

Kürdistan Bölgesi ile Irak federal hükümeti arasındaki sorunların anayasa temelinde çözülmesi gereğinin ele alındığı görüşmede, federal bütçe yasa tasarısının bir an önce onaylanması ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarının sağlanması konusunda görüş birliğine varıldı.

Görüşmede İngiliz diplomat, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'nde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına verdiği desteği de yineledi.

Ayrıca görüşmede İngiltere ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomi, tarımsal ihracat ve enerji sektörünün gelişimi alanlarında geliştirilmesi ele alındı.