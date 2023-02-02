Politika

İsviçre’nin İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

İsviçre Başkonsolosluğu kapandı. Başkonsolosluğun güvenlik nedeniyle kapatıldığı belirtildi.
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İsviçre Başkonsolosluğu İstanbul
İsviçre Başkonsolosluğu İstanbul
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HABER MERKEZİ

Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere'nin ardından İsviçre Başkonsolosluğu da kapatıldı.

İsviçre Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik sebebiyle, İsviçre Başkonsolosluğu ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Fransa, Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkeler de çeşitli güvenlik sorunları nedeniyle konsolosluklarını kapatma kararı almıştı. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Türkiye'de konsoloslukların kapatılması konusunda yaptığı açıklamada "Türkiye'ye yönelik yeni bir psikolojik harp yürütüyorlar" dedi.

 

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