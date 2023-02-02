DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Altun tahliye edildi

DİYARBAKIR (K24)

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Eşbaşkanı Hayrettin Altun'un tahliye edildiği bildirildi.

DBP 23 Aralık 2022’de yapılan polis baskınında Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve 14 il eşbaşkanıyla birlikte gözaltına alınan ve 27 Aralık’ta Diyarbakır 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Hayrettin Altun, hakkında "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Altun ve avukatları Burhan Arta, Cemille Turhallı, Yakup Demir'in hazır bulunduğu duruşmayı, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz ile DBP, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve sivil toplum örgütü temsilcileri izledi.

Altun, iddianamede kendisi hakkındaki iddialara karşı yaptığı savunmada 12 eylem ve etkinliğe katılmakla suçlandığına işaret ederek, "İddianamede sayılan bu eylemlerin tamamı yasaldır, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındadır. Kaldı ki eylem ve etkinlikler esnasında kolluk görevlileri devamlı şekilde hazır bulunmaktaydı. Hatta genellikle kolluk kuvvetleriyle istişare yapılırdı. Bu eylem ve etkinliklerde olumsuz herhangi bir durum yaşanmamıştır" dedi.

Altun, tahliye ve beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme ise, Altun'un yurt dışı yasağı adli tedbir kontrolü uygulanarak tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 9 Mart'ta erteledi.