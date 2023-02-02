Politika

ABD’den Türkiye’de konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili açıklama

Son dönemde İstanbul'daki bazı başkonsoloslukların olası bir terör tehdidi sebebiyle kapanmasıyla ilgili olarak ABD'den bir açıklama geldi.
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ABD ABD Türkiye konsoloslukarın kapatılaması açıklama

HABER MERKEZİ

Türkiye ile İsveç arasında yaşanan gerilim ve aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın İsveç ve Danimarka’da Kuran’ı Kerim yakmasından sonra Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere'nin ardından İsviçre Başkonsolosluğu da kapatıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel düzenlenen basın toplantısında konyla ilgili soruları yanıtladı.

Patel kendisine yöneltilen, “Hollanda’dan sonra bugün Almanya ve İngiltere’nin İstanbul başkonsoloslukları güvenlik tehdidiyle kapatılmıştı. ABD de en son 2 gün önce güncelleme geçmiş ve başkonsoloslukta işlemler devam etmektedir. Türk yetkililerle iletişime geçtiniz mi? Bu konuda istihbarat paylaşımı oldu mu ya da güvenlik tehdidi daha ne kadar sürecek” sorusuna yanıt verdi.

Patel, “Öncelikle şunu söylemek isterim ki bizim İstanbul’daki başkonsolosluğumuz açık ve hizmet vermeye devam ediyor. Diğer ülkelerin bakanlarının açıklamaları Türkiye’deki kendi diplomatik temsilciliklerini ilgilendiriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, ülke dışındaki vatandaşlarının güvenliğini her şeyden önde tutar. Bu haftanın başında ve hafta sonu ABD’nin Türkiye’deki temsilcilikleri olası terör saldırılarına karşı ABD vatandaşlarını uyarmıştı” dedi.

Patel, İstanbul’da belli yerler konusunda uyarı yapıldığına dikkat çekerek, “Türk yetkililer konuyla ilgili soruşturma yapıyor ve konuyla ilgili daha fazla bilgi için onlarla konuşmanızı tavsiye ederiz” ifadesini kullandı.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Türkiye'de konsoloslukların kapatılması konusunda yaptığı açıklamada "Türkiye'ye yönelik yeni bir psikolojik harp yürütüyorlar" dedi.

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