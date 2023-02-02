Politika

AB’den Ukrayna’daki savaşın yıldönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırım planı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Ukrayna'daki savaşın yıldönümü olan 24 Şubat'a kadar Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketini duyuracağını bildirdi.
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AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen
AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen
dünya Avrupa Birliği Rusya Yaptırım paketi

HABER MERKEZİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB-Ukrayna zirvesi öncesinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın açıklaması yaptı.

AB'nin üst düzey yöneticilerinin çoğunun yarınki zirve için Kiev'de bulunduğuna işaret eden von der Leyen, "Bugün Kiev'deki varlığımız çok net bir sinyal veriyor. AB'nin tamamı uzun süredir Ukrayna'nın yanında ve temel hakları, uluslararası hukuka saygıyı savunduğumuz sürece Ukrayna'nın yanında yer alacak" diye konuştu.

Von der Leyen, vermek istediği ilk mesajın Ukrayna'nın ekonomik güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayarak "Genel olarak, AB’nin savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya ekonomik, insani ve askeri desteği şu anda yaklaşık 50 milyar avroya ulaştı" dedi.

AB'nin ülkenin enerji güvenliğini de desteklediğini belirten von der Leyen, bu haftadan itibaren önce 30 milyon olarak belirlenen ancak 35 milyona çıkarılan LED ampul ve 2 bin 400 ek jeneratör gönderildiğini söyledi.

Von der Leyen, "Ukrayna için hayati öneme sahip enerji ekipmanının satın alınması amacıyla 150 milyon euronun üzerinde kaynak sağlayacağız" ifadesini kullandı.

UKRAYNA’NIN YENİDEN İNŞASI

Gündemdeki önemli konulardan birinin Ukrayna'nın yeniden inşası olduğuna dikkati çeken von der Leyen, G7 ülkeleri olarak koordinasyon platformu kurulduğunu dile getirdi.

Von der Leyen, "Platform, uluslararası yardımı koordine etmeye yardımcı olacak ve reform gündeminizi destekleyecektir" dedi ve platformun sekreteryasının hem Kiev hem Brüksel'de olacağının altını çizdi.

"Rusya, Ukrayna'daki yıkımın bedelini ödemek ve Ukrayna'nın yeniden inşasına katkıda bulunmak zorunda kalacak" diyen von der Leyen, AB'nin ortaklarıyla Rusya'nın kamu varlıklarını Ukrayna'nın yararına nasıl kullanılabileceğini araştırdığını aktardı.

AB Komisyonu Başkanı, "G7 ortaklarımızla Rus petrol ürünlerine ek bir fiyat sınırı getireceğiz ve (savaşın yıldönümü) 24 Şubat'a kadar 10'uncu yaptırım paketini yürürlüğe koymayı hedefliyoruz" diye konuştu.

SAVAŞ SUÇLULARININ YARGILANMASI

Von der Leyen, Ukrayna ve AB'den savcıların birlikte çalışarak kanıt topladığını belirterek şunları kaydetti:

"İlk adım olarak, Ukrayna'daki saldırı suçlarının kovuşturulması için Lahey'de uluslararası bir merkezin kurulacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu merkez, Eurojust tarafından desteklenen ortak soruşturma ekibine sunulacak kanıtların toplanmasını koordine edecek. Böylece sadece Ukrayna, Eurojust, ortak soruşturma ekibimiz ve Hollanda ile çok hızlı bir şekilde çalışmaya başlamaya hazır olacağız."

AB ve Ukrayna yönetimi yarın Kiev'de savaşın başından bu yana ilk kez yapılacak zirve toplantısı için bir araya gelecek.

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