Zelenskiy: Avrupa’nın Rusya'ya yaptırım temposu yavaşladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarın yapılacak "Ukrayna-AB Zirvesi"ne katılmak üzere Kiev'e gelen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile görüştü. Taraflar daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, Von der Leyen ile görüşmesinde Rusya'ya karşı AB'nin 10. yaptırım paketi dahil yeni yaptırımları tartıştıklarını söyledi.

Zelenskiy, "Avrupa ile ortak hedefimiz Rusya'nın yaptırımları atlatma kabiliyetini zayıflatmak. Bu hedefe ne kadar hızlı ve kaliteli bir şekilde ulaşırsak Rusya saldırganlığını yenilgiye uğratmaya o kadar yakın olacağız" diye konuştu.

Zelenskiy, Avrupa'nın yaptırım temposunun yavaşladığına işaret ederek "Tersine, terörist devlet yaptırımlara adapte olma hızını artırıyor" şeklinde konuştu.

Rusya'nın gücünü sadece Ukrayna'ya karşı değil aynı zamanda özgür Avrupa'ya karşı yoğunlaştırdığını dile getiren Zelenskiy, "Halkımızın savaş alanında ve bu vahim çatışmanın diğer seviyelerinde direncinin gerçekten tüm Avrupa tarafından desteklendiğini kanıtlayacak motive edici entegrasyon başarılarına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

SAVAŞIN YILDÖNÜMÜNE KADAR RUSYA’YA YENİ YAPTRIM PAKETİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, AB'nin Ukrayna'daki savaşın yıldönümü olan 24 Şubat'a kadar Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketini duyuracağını bildirdi.

"Rusya, Ukrayna'daki yıkımın bedelini ödemek ve Ukrayna'nın yeniden inşasına katkıda bulunmak zorunda kalacak" diyen von der Leyen, AB'nin ortaklarıyla Rusya'nın kamu varlıklarını Ukrayna'nın yararına nasıl kullanılabileceğini araştırdığını aktardı.

AB Komisyonu Başkanı, "G7 ortaklarımızla Rus petrol ürünlerine ek bir fiyat sınırı getireceğiz ve (savaşın yıldönümü) 24 Şubat'a kadar 10'uncu yaptırım paketini yürürlüğe koymayı hedefliyoruz" diye konuştu.