Antalya'da otomobilde 3 kişinin cesedi bulundu
HABER MERKEZİ
Antalya'da otomobilde silahla vurulmuş halde 3 kişinin cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre Aksu ilçesi Karaöz Ortaköy Mahallesi'nde silah sesleri geldiğini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bir otomobilde kafalarından silahla vurulduğu tespit edilen 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayda yaralanan bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yapıyor. (Kaynak: AA)