Politika

9 ülkenin büyükelçileri Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Güvenlik gerekçesiyle konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin büyükelçileri Türkiye Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
türkiye Türkiye Dışişleri Bakanlığı konsolosluk

HABER MERKEZİ

Türkiye'de terör eylemi tehdidi iddiasıyla konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bu çağırılma sonrası gerçekleşecek toplantıda Dışişleri Bakanlığının tepkisini dile getirilmesi bekleniyor.

Kapatma kararlarına ilişkin Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir" diyerek tepki göstermişti. 

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de başkonsoloslukların açıklamalarını "sorumsuz" olarak nitelendirdi ve "Bu sorumsuzluk kabul edilemez" dedi.

"Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır" açıklamasında bulunan Çelik, Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddettiklerini ifade etti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv