9 ülkenin büyükelçileri Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

HABER MERKEZİ

Türkiye'de terör eylemi tehdidi iddiasıyla konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bu çağırılma sonrası gerçekleşecek toplantıda Dışişleri Bakanlığının tepkisini dile getirilmesi bekleniyor.

Kapatma kararlarına ilişkin Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir" diyerek tepki göstermişti.

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de başkonsoloslukların açıklamalarını "sorumsuz" olarak nitelendirdi ve "Bu sorumsuzluk kabul edilemez" dedi.

"Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır" açıklamasında bulunan Çelik, Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddettiklerini ifade etti.