Spor

Mbappe’den PSG’ye kötü haber

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Kylian Mbappe sakatlık PSG

HABER MERKEZİ

PSG Kulübü, Montpellier'yi deplasmanda 3-1 yendikleri maçta sakatlanan Kylian Mbappe'nin sol arka adalesinde kas hasarı tespit edildiğini açıkladı. Golcü futbolcunun takıma dönüşünün 3 hafta süreceği belirtildi.

Leo Leroy'nın müdahalesiyle sakatlanan 24 yaşındaki Fransız futbolcu, karşılaşmanın 21. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Fransa Kupası'nda Olimpik Marsilya ve Ligue 1'de Toulouse, Monaco, Lille maçlarını kaçırması beklenen Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya ekibi Bayern Münih'i ağırlayacakları 14 Şubat'taki ilk karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Bu sezon PSG formasıyla 26 maça çıkan Mbappe, 25 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv