Yaşam

Şırnak'ta zincirleme kaza: 5 yaralı

Şırnak'ta 3 otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
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kürdistan Şırnak Cizre kaza

HABER MERKEZİ

F.T. idaresindeki otomobil, Şırnak-Cizre kara yolu 19. kilometre İkizce köyü mevkisinde bariyerlere çarptı.

Yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle arkadan gelen araçlar da kazaya karıştı.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile Y.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. (Kaynak: AA)

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