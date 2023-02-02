İngiltere Başkonsolosu’ndan Başbakan Mesrur Barzani’ye kutlama

ERBİL (K24)

İngiltere'nin yeni Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Rosie Cave, K24’e verdiği ve gelecek hafta yayınlanacak röportajda, güvenlik, eğitim ve ekonomi konularında Erbil-Londra ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kürt medyasına ilk röportajını veren Rosie Cave, “Ülkesinin narının Körfez ülkelerine ihracatındaki başarısından dolayı Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Başbakan Mesrur Barzani’yi kutluyorum” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nde yetişen ürünlerin İngiltere’ye ihraç edilmesi için hükümetle işbirliği halinde olduklarını belirten Cave, “Hükümet yetkilileriyle her an temas halindeyiz. Kürdistan Bölgesi ürünlerinin İngiltere'de satılması için bir yol bulma çabası içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin gelir kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında farklı bölgelerde yetişen narlar Körfez ülkelerine ihraç ediliyor.

Başbakan, geçtiğimiz günlerde Erbil’de Family Mall Alışveriş Merkezi’ni ziyaretinde Kürdistan Bölgesi çiftçilerine yeni bir kapının açıldığını ve bununla diğer tarım ürünlerinin ihracatının önünün açıldığını belirtmişti.

Başbakan, “Bu sefer Körfez'e nar gönderdik ve bu başlangıç, bundan sonraki aşamalarda incir, üzüm, elma ve bal ihraç etmeyi düşünüyoruz. Kürdistan Bölgesi ürünleri artık birçok Körfez ülkesinde mevcut” ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa pazarının Kürdistan Bölgesi üreticilerine açılması için temasta olduklarını söyleyen Başbakan, yerli ürünlerin ihracı konusunu Avrupalılarla görüştüklerini ifade etmişti.