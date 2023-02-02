Mardin’de Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına yönelik saldırıyla ilgili yeni gelişme

ERBİL(K24)

K24’ün güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre; 5 Kürdistan Bölgesi vatandaşının hayatını kaybettiği Mardin saldırısının ardından Duhok’ta oturan 3 kişi gözaltına alındı ve kendileriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınanların saldırının baş zanlısının akrabaları olduğu ve bunlardan birinin Duhok’ta zanlıyla aynı evi paylaştığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları, gözaltına alınanların Türkiye’deki mahkememin sonucuna göre ve suçsuzlukları ispat edildiği takdirde serbest bırakılacaklarını vurguladı.

Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı Mardin Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mardin Sulh Ceza Hakimliği, 1 zanlıyı şartlı olarak serbest bırakırken, zanlıların gözaltında suçlarını itiraf ettikleri belirtilmişti.

Kürdistan Bölgesi’nin Duhok kentinden gelen farklı iki aileden 5 vatandaşın içinde bulunduğu araç, 19 Ocak’ta saat 00.30 civarında Nusaybin ile Artuklu ilçeleri arasında silahlı kişilerce durdurulmuş, içinde bulunanlar infaz edilmişti.