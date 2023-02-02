PFDK’dan Amedspor ve Urfaspor’a ceza

HABER MERKEZİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılan açıklamada, çeşitli gerekçelerle Urfaspor görevlisi Ali Kırmızı’ya 3 bin, Amedspor’a ise 74 bin lira para cezası ile 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, 29.01.2023 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 Resmi Müsabakayı Kendi Sahasında Seyircisiz Oynama Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 28.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı38.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.’’

URFASPOR’A 3 BİN LİRA CEZA

Ayrıca açıklamada, “Şanlıurfaspor Kulübü görevlisi Ali Kırmızı’nın, 29.01.2023 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildi’’ ifadeleri kullanıldı.