Politika

Fransa, Ukraynalı askerleri Polonya'da eğitecek

Fransa’nın Ukraynalı askerleri Polonya'da eğiteceği bildirildi.
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dünya Ukrayna Askeri Fransa Polonya

HABER MERKEZİ

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, Fransa'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya askeri destek misyonunun bir parçası olarak Ukrayna kuvvetlerini eğitmek için Polonya'ya 150 eğitmen göndereceğini ifade etti.

Jasina, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin Ekim 2022'de üye devletlerdeki merkezlerde 15 bin askeri eğitme hedefiyle Ukrayna Askeri Yardım Misyonunu kurduğunu anımsattı.

Söz konusu misyon kapsamında iki operasyon komutanlığından birinin Polonya'da diğerinin Almanya'da bulunduğunu belirten Jasina, "Fransa, AB'nin Ukrayna Askeri Yardım Misyonu kapsamında Polonya'ya 150 asker gönderecek. Söz konusu askerler Ukrayna kuvvetlerini eğitecek" ifadelerini kullandı.

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