ABD Kongresi’nden Biden’a Türkiye ve F-16 Mektubu

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Senatörler mektupta, NATO protokolleri onaylanana kadar Kongre’nin, Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satışının değerlendirmeye başlamaması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Söz konusu mektupta, “Türkiye ile verimli ve karşılıklı fayda sağlayan bir güvenlik ilişkisi ABD’nin çıkarınadır. Hükümetin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokollerini onaylamasını bekliyoruz. Protokollerin onaylanmaması ya da onay için bir takvim sunulmaması, Rusya’nın Ukrayna işgalini sürdürdüğü sırada İttifak’ın birliğini tehdit etmektedir” denildi.

TÜRKİYE'Yİ HIZLA HAREKETE GEÇMEYE TEŞVİK ÇAĞRISI

Ukrayna’ya yönelik saldırı karşısında NATO’nun güçlü bir tavır gösterdiğini belirten senatörler, “Putin Ukrayna’yı işgal ettiğinde transatlantik ittifakın parçalanmasını umuyordu ancak ABD ve müttefikleri daha önce benzeri görülmemiş bir birlik ve güç sergiledi” diye yazdı.

ABD’li senatörler Biden’a ABD’nin Türkiye Büyükelçisi, ABD’nin NATO temsilciliği, İsveç ve Finlandiya dahil olmak üzere müttefiklerle diyalogu sürdürmesi ve Türkiye’nin de transatlantik birliğin desteklenmesi için hızla harekete geçmeye teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA İYİ NİYETLE ÇABA GÖSTERDİ"

Türkiye’nin güvenlik kaygılarını dile getirmesi üzerine Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesi sırasında, üçlü mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatan senatörler, “O zamandan bu yana İsveç ve Finlandiya, uluslararası terörizm ve İsveç ve Finlandiya’nın yanı sıra ABD ile AB’nin terör örgütü listesinde bulunan PKK ile mücadeleye yönelik çabaların artırılması dahil, anlaşmada gündeme getirilen kaygıları gidermek üzere çalıştı” ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya’nın silah ihracatına ilişkin düzenlemeleri gözden geçirmek üzere süreç başlattığını belirten senatörler, İsveç’in son dönemde savunma endüstrisinden Türkiye’ye askeri ekipman gönderilmesi için ilk ihracat lisanslarından birini verdiğine de dikkat çekti. Finlandiya’nın da benzer şekilde ihracat lisansı vermeyi değerlendirdiği belirtildi.

Senatörler İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin talep ettiği koşulları yerine getirmek için iyi niyetli çaba göstermesine ve sağlanan ilerlemeye rağmen, Türkiye’nin protokolleri onaylamadığını ve protokollerin onayının değerlendirilmesi konusunda bir takvim vermeye yanaşmadığını belirtti.

"NATO PROTOKOLLERİNİN ONAYLANMAMASI İLİŞKİLERE GÖLGE DÜŞÜRÜYOR"

Mektupta Türkiye’nin Rusya’nın Ukrayna saldırısı devam ederken değerli bir NATO müttefiki olduğunu gösterdiği; ancak Türkiye’nin bu iki ülkenin NATO üyeliklerini onaylamamasının ilişkilere gölge düşürdüğü ifade edildi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO protokollerinin onaylanmamasının, “İttifak’ın güvenliğinin yanı sıra Avrupa ve Vladimir Putin’in tehdit etmeye devam ettiği uluslararası dünya düzeni açısından bir risk oluşturduğu” vurgulandı.

"TÜRKİYE PROTOKOLLERİ ONAYLADIĞINDA KONGRE F-16 SATIŞINI DEĞERLENDİREBİLİR"

Biden yönetiminin Türkiye’ye F-16 satışına destek vermesinin ve iki ülkenin işbirliği yaptığı güvenlik önceliklerinin desteklenmesinin, demokratik müttefiklere destek konusunda ortak bir anlayışa dayandığı dile getirildi.

Mektupta, “NATO katılım protokolleri Türkiye tarafından onaylandığında, Kongre F-16 satışını değerlendirebilir. Ancak protokollerin onaylanmaması satışın sorgulanmasına yol açacaktır” ifadeleri yer aldı.

Joe Biden’a gönderilen mektupta her iki siyasi partiden toplam 29 senatörün imzası bulunuyor.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ: KONGRE DE SÜREÇTE SÖZ SAHİBİ

Senatörlerin Biden’a yazdığı mektup ve Türkiye’ye olası F-16 satışı ABD Dışişleri Bakanlığı’nın günlük basın toplantısında da gündeme geldi.

Basın toplantısında Ned Price’a, Biden yönetiminin senatörlerin görüşünü paylaşıp paylaşmadığı ve bu konuda teknik görüşmeler tamamlanmış olmasına rağmen Kongre’ye neden resmi bildirimin yapılmadığı sorusu yöneltildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price Biden’ın geçtiğimiz yaz Madrid’de yapılan NATO zirvesi sırasında Türkiye’ye F-16 satışına destek verdiğini hatırlattı; ancak bu konuda kararların yalnızca yürütme içinde alınmadığını, Kongre’nin de süreçte söz sahibi olduğunu vurguladı.

F-16 satışı konusunda yönetimin desteğini Kongre’ye ilettiğini ve senatörlerin de zaman zaman grup olarak tutumlarını net bir şekilde ortaya koyduklarını belirtti.

Hem Türkiye hem de Kongre ile diyalogu sürdürdüklerini belirten Ned Price, “Türkiye değerli bir NATO müttefiki. NATO içinde uzun yıllar önemli rol oynadı. NATO’yu daha güçlü hale getirmeyi amaçlarken, Türkiye ile de birlikte çalışmanın yollarını bulmaya devam edeceğiz” dedi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerinin ABD Senatosu’nda rekor sürede onaylandığını hatırlatan ve bu konuda Kongre’de partiler üstü çok güçlü bir destek olduğunu vurgulayan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, gelişmiş orduya sahip iki ülkenin aynı zamanda gelişmiş bir demokrasiye sahip olduklarını ve İttifakı daha güçlü hale getireceklerini söyledi.

Türkiye, ABD’den 40 adet Lockheed Martin üretimi F-16 savaş uçağı ve yaklaşık 80 adet de modernizasyon kiti alma talebini iletmiş ve taraflar arasında teknik görüşmeler yapılmıştı. (Kaynak: VOA)