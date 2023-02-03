7 kentte 1187 yerleşim yerinin yolu kapandı

HABER MERKEZİ

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sonucu kent genelinde 347 mahalle ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karın temizlenmesi için çalışma yürütüyor.

BİTLİS

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 162 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kardan kapanan 297 köy yolundan 135'nin açıldığını, 162 köy yolunda ise kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için yolların kısa sürede açılacağını kaydetti.

HAKKARİ

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 287 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çaba gösteriyor.

Karayolları ekipleri, Çığlı köyü ve Suvara Kotra mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolunu açmaya çalışıyor.

Belediye ekipleri de mahalle yolları ve çarşı merkezinde kar temizleme çalışması yapıyor.

MUŞ

Muş'ta da kar ve tipi nedeniyle 136 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

SİVAS

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle Divriği, Gürün, Zara, İmranlı ve Suşehri ilçelerinde dün kapanan 268 köy yolundan 143'ü, ekiplerin yoğun çalışması sonucu açıldı.

Ulaşım sağlanamayan 125 köy yolunda, 92 araç ve 130 personelle çalışmalar sürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

ERZURUM

Bu arada Erzurum'da iki gün boyunca etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının yaklaşık yarım metreye ulaştığı kentte, vatandaşlar araçlarının üzerini ve iş yerlerinin önünü temizledi.

Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler de sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması yürüttü.

Karla kaplanan kentin tarihi yapılarında da güzel manzaralar oluştu.

Sahipsiz hayvanlar ise beyaz örtüyle kaplı şehirde yiyecek bulmakta güçlük çekti.

MALATYA VE ADIYAMAN

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, özellikle kırsal mahallelerde açılan yolların tipi nedeniyle tekrar kapanması üzerine bu bölgelerdeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, ilçelerden Akçadağ'da 6, Arapgir'de 8, Battalgazi'de 3, Darende'de 13, Doğanyol'da 4, Hekimhan'da 8, Kale'de 2, Kuluncak'ta 5, Pütürge'de 11, Yazıhan'da 10 ve Yeşilyurt'ta 2 olmak üzere toplam 72 yerleşim yerinde yol açma çalışması yürütüyor.

Adıyaman İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle merkezde 4, Çelikhan'da 18, Gerger'de 9, Sincik'te 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yolları ulaşıma açmak için çalışmaları devam ediyor.

AĞRI, ARDAHAN VE KARS'TA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Ağrı, Ardahan ve Kars'ta da ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Belediye ekiplerinin il merkezinde, Karayolları ekiplerinin ise şehirler arası yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü bu kentlerde, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesai yapıyor.

Yöre halkı da araçlarının üzerini ve ev ile iş yerlerinin önünü kardan temizledi. (Kaynak: AA)