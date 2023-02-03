Kılıçdaroğlu: İsmim üzerinde bir mutabakat olursa itiraz etmeye hakkım olmaz

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV’de yayımlanan “Çalar Saat” programının konuğu oldu.

“Her şey burada yok, bu bir ortak mutabakat metni, altı liderin evet biz bunu yapacağız dediği bir metin. Burada neyi öngörüyoruz?” diye soran CHP lideri, şunları ifade etti:

“Türkiye’nin teknoloji devrimini yakalamasını, üniversitelerin özerkliğini, adaleti, hukuku öngörüyoruz. Türkiye’de bir kez daha yolsuzluk olmasın diye bizim parlamentoda yeni bir yasal düzenleme yapmayı öngörüyoruz. Ele aldığımızda meseli yolsuzluklar konusunda gelir dağılımı istihdam yaratma konusunda üreticilerin üretmesi konusunda duyarlıyız. Yani birden fazla konumuz var. Eksiğimiz olabilir elbette. Onları da saygıyla karşılarız. Hayat dediğiniz durağan değildir her değişim yeni krizler yaratabilir. Önemli olan bir araya gelip sorunları çözelim demek. Devleti bir kişiye teslime derseniz bunu bir kişi yapamaz. Cumhur İttifakı’nın böyle bir çalışması var mı? Bir masa etrafında Türkiye’nin sorunlarını tartıştılar mı? Tam tersine Millet İttifakı’nı nasıl dağıtırız diye. Biz ne yaptık. Gayet sakin bir araya geldik bir program yaptık.”

AYM BAŞKANI ZÜHTÜ ARSLAN’NIN SEÇİLMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

“AYM’ye gittik buradan çağrı yapıyorum, sayın başkanı da yürekten kutlayalım” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Rakip dediğiniz kim! İrfan Fidan kimin talimatlarını yaptı? Erdoğan'ın talimatlarını yaptı. Yargıtay'dan yıldırım hızıyla AYM'ye çıktı. Bu olmaz. Bu yargıyı zedeler. Ayıp olan ne? Onun yaptığı ayıp değil o zaten bütün duvarları yıkmış vaziyette. Beni asıl yaralayan Yargıtay’ın o kişiyi seçmiş olmasıdır. 100 küsur yıllık bir kurum Yargıtay. Gelecekleri örfü olmadı gereken bir kurum bir talimatla alıyor bir kişiyi Yargıtay’da bir kararın altına imza atmadan bu beyefendiyi atıyorlar. Niye atıyorlar? Kendi talimatlarını yerine getirecek hakim bulmak için.”

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

“(Temel Bey masaya aday ismi olarak Kılıçdaroğlu’nu getirirse?) Şöyle mutabakat olması lazım. Bir adayın gelmesi onun çıkması diye bir şey yok. Öteden beri üzerinde durduğum mutabakat olması. (Bu soru geldiğinde sizin oyunuz ne olur? İtiraz eder misiniz?) Benim itiraz etmeye hakkım yok zaten diyelim ismim üzerinde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir. Siz neden benim adımı ileri sürüyorsunuz diye özel bir itirazım olmaz. İşin doğasına aykırı olur bu.”

“ADAY DEVLETİ İYİ TANIMALI”

CHP lideri, “Cumhurbaşkanı adayının devlet yönetiminde de mutabakatı sağlaması lazım. Temiz birisi olması, yolsuzluklara adının bulaşmaması lazım. Adaylığının açıklandığı gün mal varlığını paylaşması lazım. Toplumun her kesimine sıcak mesajlar vermesi lazım. Devlet aklının olması lazım, devlet dediğiniz kurumu iyi tanıması lazım. Kısa süre içerisinde de güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi lazım” diye konuştu.