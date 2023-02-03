Politika

Ukrayna: Rusya ağır kayıplar veriyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, "Düşman, ağır kayıplar vererek saldırılarını sürdürüyor" açıklamasında bulundu.
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Savaş alanındaki Ukraynalı askerler (AP)
Savaş alanındaki Ukraynalı askerler (AP)
dünya Ukrayna Rus ordusu ağır kayıplar

HABR MERKEZİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrine 4 füze saldırısı düzenlediği, bunlardan ikisinin sivil altyapıya isabet ettiği belirtildi.

Rus güçlerin 5 hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, “Kherson ve Mıkolayiv bölgelerindeki sivil tesislere çoklu fırlatma roket sistemiyle 70’ten fazla saldırı düzenlendi. Düşmanın saldırılarından siviller hayatını kaybetti ve yaralandı. Düşman, ağır kayıplar vererek Liman, Bakhmut, Avdiyivka ve Novopavlivka yönlerinde saldırıları sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

“UKRAYNA GÜÇLERİ RUS ASKERLERİNİN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELERİ VURDU”

Açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin, Rusların Luhansk bölgesinde Stelmahivka, Nevske, Bilogorivka, Donetsk bölgesinde Mıkolayivka, Krasnaya Gora, Paraskoviivka, Bahmut, İvanivske ve Kurdyumivka yerleşim yerlerine saldırılarını püskürttüğü aktarıldı.

Liman yönünde Luhansk bölgesinin Terni, Makiivka, Çervonopopivka, Dibrova ve Torske’nin vurulduğu belirtilen açıklamada, “Bahmut yönünde Donetsk bölgesinin Spirne, Bilogorivka, Paraskoviivka, Vesele ve İvanivske saldırılardan etkilendi” denildi.

Açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerinin son bir günde Rus askerlerinin yoğunlaştığı bölgeleri 4 kez vurduğu ve Rusya’nın "Merlin" tipi İHA’sını imha ettiği kaydedildi.

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