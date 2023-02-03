Macron: İran'ın Rusya'ya desteği yaptırımları artırır

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere Paris’e gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Elysee Sarayı'nda kabul etti.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Macron ve Netanyahu, dün akşam baş başa yemek yedi, İran ve Filistin başta olmak üzere bölgesel birçok konuyu ele aldı.

Macron, Filistinli ve İsrailli siviller arasında can kayıplarına yol açan şiddet sarmalını körükleyecek faaliyetlerden kaçınılması gerektiğini dile getirdi.

Fransa'nın Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosuna olan bağlılığını hatırlatan Macron, gelecekte bir "Filistin devleti ihtimalini" ve bölgedeki barış umutlarını baltalayan yasa dışı yerleşim faaliyetlerine karşı olduğunu Netanyahu'ya iletti.

İRAN MESAJI

Macron ve Netanyahu, İran nükleer meselesini de ele aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı, İran'ın nükleer programında şeffaf olması gerektiğine dikkati çekerek, aksi takdirde bunun kaçınılmaz sonuçlarının olacağı uyarısında bulundu.

Macron ve Netanyahu, İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine ilişkin endişelerini güçlü şekilde dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran'ın Ukrayna'daki Rus saldırganlığına verdiği desteğin İran'ı yaptırımlara maruz bırakacağını hatırlattı.

Macron ve Netanyahu, İran'a karşı birlikte çalışma kararı alırken, ülkeleri arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve ikili ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi arzularını aktardı.

Macron, Fransa'nın İsrail'in güvenliğine sarsılmaz bağlılığını yineledi.

İsrail-Fransa ilişkilerinin çok yönlü ele alındığı görüşmede, Macron, Netanyahu'ya terörle mücadelede Fransa'nın desteğini iletti.