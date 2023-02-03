Ekonomi

TÜİK: Enflasyon yüzde 57,68 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon ocak ayında yıllık yüzde 57,68, aylık ise yüzde 6,65 olarak gerçekleşti.
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kürdistan TÜİK Enflasyon Ocak ayı

HABER MERKEZİ

TÜİK yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre ocak ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 57,68 oldu. Aylık artış oranı ise yüzde 6,65 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,45 artış oldu.

TÜİK verileri şöyle aktardı:

"Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 24,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 77,22 ile sağlık oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,53 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 18,35 ile sağlık oldu."

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ocak ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 121,62, aylık bazda ise yüzde 9,26 olarak açıklamıştı. 

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