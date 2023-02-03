Karayılan: YPG Suriye rejimine karşı savaşsaydı yıkılırdı

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PKK’ye yakın televizyon kanallarından birine konuşan PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, “Çözüm Süreci döneminde Türk devletinin talebi Kürtlerin de Şam’a saldırmasıydı” diyerek şöyle devam etti:

“Mesela açıkça Kamişlo’daki gümrük kapısına el koyun, size her şeyi vereceğiz dediler. Daha sonra Halep ve Şeyh Maqsud’a yönünüzü verin ki Halep düşsün, dediler. Halep’in düşmesini istediler. Bu şekilde Şam’a gideceklerdi. Kürtler bunu kabul etmedi.”

“Beşar Esad hata yapmamalı diyen Karayılan” sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erdoğan'ın Kürtlere ve Rojava’ya dönük politikasını değiştirmesinin sebeplerden birinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Tek nedeni değil elbette ama bu da bir nedeniydi. Kürt siyaseti çizgide ısrar etti, Suriye karşısında durmadı. Dursaydı Suriye yenilirdi. Suriye şimdi Rusya ve İran'a sırtını dayıyor. Ancak başlangıçta, örneğin 2012'de, 2013'te, Türkiye'nin dediği gibi Kürtler onlara karşı dursaydı başarısız olurlardı. Eğer bugün başarısız olmamışlarsa Rojava’da yürütülen Kürt siyasetinin ve Kuzey-Doğu Suriye’de inşa edilen özerk sistemin sonucudur. Bu politika sonucu Kürtler ve Araplar birlik oldu. Kürtler demokrasi yanlısı Araplarla birlikte DAİŞ’i yenilgiye uğrattı. Suriye bu şekilde ayakta kaldı. Gerçek budur. Bu yüzden Şam hükümeti bir hataya düşmemelidir. Beşar Esad hata yapmamalı. Tarihe bakın, Sayın Hafız Esad'ın onca saldırıya karşı nasıl ayakta durdu? Resmi veya gayri resmi olarak Kürtlerin desteğiyle oldu. Yine Saddam Hüseyin de Kürtlerle ilişkilenseydi, kendisinde bazı değişiklikler yapsaydı, büyük ihtimalle sonu böyle olmazdı.”

“Umarız Suriye rejimi bu yaşananlardan ders çıkarır ve bu tür kirli bir siyasete girişmez” ifadelerini kullanan Karayılan, “Bölge halkları kararını vermiş. Her türlü şartlarda direnecekler. Umarız Suriye yönetimi de bu gerçeği görür ve hata yapmaktan kaçınır” şeklinde konuştu.