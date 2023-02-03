'40 ülke Paris Olimpiyatlarını boykot edebilir'

HABER MERKEZİ

Kamil Bortniczuk, aralarında İngiltere, ABD ve Kanada'nın olduğu 40 ülkeden oluşan bir koalisyonla 10 Şubat'taki toplantısından önce Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) planlarını engellemenin mümkün olacağına inandığını söyledi

Spor ve Turizm Bakanı, "Bunu göz önünde bulundurarak, Olimpiyatlardan önce zor kararlarla karşı karşıya kalacağımızı düşünmüyorum. Olimpiyatları boykot edersek, parçası olacağımız koalisyon oyunların düzenlenmesini anlamsız kılacak kadar geniş olacaktır" dedi.

IOC geçen hafta Rusya ve Belarus'tan sporcuların Paris'te nötr bir bayrak altında yarışmasına izin verecek bir "yolu keşfedeceğini" açıklamış ve "hiçbir sporcunun pasaportları yüzünden yarışlardan alıkonulmaması gerektiğini" belirtmişti.

Komitenin planı farklı ülkeler tarafından kınandı. Birleşik Krallık hükümeti açıklamasında planın "savaşın gerçekliğinden dünyalar kadar uzak" olduğunu söyledi.

Ukrayna Spor Bakanı Vadym Guttsait, Rusya ve Belarus'tan sporculara yasağın sürmesi için ülkesinin spordan sorumlu birimlerinin uluslararası federasyonlarla "iletişimini güçlendirmeye" ihtiyacı olduğunu belirtti.

IOC, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından hemen sonra ülkelerin sporcularına yasak getirmişti.

Ancak IOC Başkanı Thomas Bach daha sonra bu yasağın sporcuları koruma amaçlı olduğunu söyledi ve artık ayrıma maruz bırakılmamaları gerektiğini savundu.

Letonya, Litvanya, Estonya ve Polonya spor bakanları, “Uluslararası Olimpiyat Komitesinin yarışmaya geri getirme çabalarının reddedilmesi gerektiğini” belirterek, “Tarafsızlık kisvesi altında Rus ve Belaruslu sporcuları uluslararası spor müsabakalarına döndürme çabaları, bu ülkelerin siyasi kararlarını ve yaygın propagandasını meşrulaştırıyor” açıklamasında bulundu.

Bu ülkeler ayrıca, "tüm uluslararası spor organizasyonlarını ve federasyonlarını" Rus ve Belaruslu sporcuları savaş bitene kadar uluslararası yarışmalardan çıkarma çağrısı yaptı.

ABD hükümeti, Rus ve Belarus spor yönetim organlarının uluslararası spor organizasyonlarından uzaklaştırılmasını desteklediğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, Karine Jean-Pierre, sporcuların Olimpiyatlar gibi etkinliklere katılmalarına izin verilmesi halinde, "Rusya veya Belarus devletlerini temsil etmediklerinin kesinlikle açık olması gerektiğini" sözlerine ekledi.

IOC, Rus ve Belaruslu atletlerin müsabakalara dönüşüyle ilgili henüz bir görüşme yapılmadığını yineledi ve Ukrayna ile diğer ülkeleri “boykot tehdidinin” sonuçları konusunda uyardı.

IOC, "boykot fikrinin Olimpiyat hareketinin temellerine ve temsil ettiği ilkelere aykırı" olduğunu söyledi:

"Boykot, tüm ulusal komiteleri 'Olimpiyat Oyunlarına sporcu göndererek katılmaya' zorunlu kılan Olimpiyat tüzüğünün ihlalidir. Tarihin gösterdiği gibi, önceki boykotlar siyasi amaçlarına ulaşmadı ve yalnızca Olimpiyat sporcularını cezalandırmaya hizmet etti." (Kaynak: BBC)