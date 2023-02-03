CIA Direktörü’nden Ukrayna uyarısı: Gelecek 6 aya dikkat

HABER MERKEZİ

Ukrayna'dan gelen Rus ordusunun büyük bir taarruza hazırlandığı uyarıları gündemdeki yerini korurken, ABD istihbaratının bir numaralı ismi William Burns, 24 Şubat'ta ikinci yılına girecek Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Burns, dün Georgetown Üniversitesi'nde bir törende yaptığı konuşmada savaşta gelecek 6 ayın çok kritik olduğunu vurguladı.

Rusya lideri Vladimir Putin'in Batı'nın savaşa ilgisinin zayıflamasından ve “siyasi yorgunluktan” fırsat bularak orduyu güçlendirip Ukrayna'da önemli kazanımlar elde edebileceğini kaydeden Burns, “Gelecek 6 ay savaş için kritik önemde” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi olan CIA Direktörü, Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği toprakları bir bir kaybedebileceğini de kaydederek Putin'in barış müzakereleriyle ilgilenmediğini ve tek amacının savaşta zafer kazanmak olduğunu söyledi.

“ÇİN ORDUSU, TAYVAN İŞGALİNE HAZIRLANIYOR”

ABD için en büyük jeopolitik riskin Çin olduğunu da ifade eden Burns, Çin ve ABD arasında artan rekabetin benzersiz olduğunu söyledi.

Burns'e göre, Putin'in Ukrayna'daki deneyimini yakından izleyen Çin lideri Şi Cinping, Rusya'nın zayıf askeri performansından rahatsız.

Çin'in Ukrayna savaşı için Rusya'ya ölümcül silah vermek istemediğini kaydeden Burns, ABD istihbaratına göre Çin'in Tayvan'ı işgal planı yaptığını da belirtti.

CIA Direktörü konuşmasında, Çin lideri Şi'nin orduya, 2027'ye kadar Tayvan'ı işgal için hazırlık yapma talimatı verdiğini söyledi.