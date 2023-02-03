Diyarbakır'da fırın işçileri kazandı

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Diyarbakır'daki fırın işçileri, günde 8 saatlik çalışma ve daha adil bir ücret talebi ile başlattıkları eylemleri, sona erdirdi.

Türkiye Gıda Sanayi İşçileri Sendikası ve Diyarbakır Fırıncılar Odası ile yapılan görüşmeler sonucunda beş madde üzerinde mutabakata varıldı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sendikamız üyesi işçilerin ve Diyarbakır Fırıncılar Odası yönetimince kurulacak bir komisyonla birlikte şubat, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan çalışma ile başta kayıt dışı çalışmanın son bulması, çalışma sürelerinin 8 saate düşürülmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işçi sağlığı ve güvenliği koşullarının oluşturulması, işyerlerinde iş disiplini ve iş barışının sağlanması konusunda birlikte çalışmalar sürdürülecek, sorunların çözümü konusunda kamu kurumlarının da içinde olduğu çalışma hayata geçirilecektir.”

Aynı zamanda beş madde üzerinde mutabakata varıldığı belirtilerek, söz konusu maddeler şu şekilde sıralandı:

“- Türkiye Gıda İşçileri Sendikası ile Diyarbakır Fırıncılar Odası, Diyarbakır fırınlarında yaşanan sorunların çözülmesi konusunda şubat, mart, nisan, mayıs aylarını kapsayan ortak bir çalışmanın yürütülmesi,

- Kayıt dışı çalışmaya karşı, Diyarbakır yerel mülki amirliklerle birlikte (valilik, belediye, il sigorta müdürlüğü, il tarım müdürlüğü) eşgüdümlü çalışmanın yürütülmesi,

- Fırınlarda çalışma disiplinin, iş ahengi ve iş barışının sağlanması konusunda birlikte çalışma sürdürülmesi,

- Fırınlar arasında rekabetin yarattığı sorunların çözülmesi, rekabete son verilmesi, rekabetin yarattığı, işçiler ve esnaflar üzerindeki olumsuzlukların giderilmesi,

- Sürecin sağlıklı işlemesi için, Türkiye Gıda İşçileri Sendikası ile Diyarbakır Fırıncılar Odası arasında görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır.”