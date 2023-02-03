Politika

'Çok tehlikeli' koduyla 16 yıldır aranan mafyanın pizzacıda çalıştığı ortaya çıktı

Interpol, 16 yıldır aranan mafya tipi suç örgütü Ndrangheta’nın üyesi Edgardo Greco’yu gözaltına aldıklarını duyurdu.
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avrupa Ndrangheta Interpol Edgardo Greco İtalya Fransa

HABER MERKEZİ

Interpol, 16 yıldır aranan mafya tipi suç örgütü Ndrangheta’nın üyesi Edgardo Greco’yu gözaltına aldıklarını duyurdu. Greco'nun, bir restoranda pizza şefi olarak çalıştığı belirtildi.

İtalya’da 30 yıldır kaçak olan ve geçen haftalarda bir sağlık kliniğinde gözaltına alınan ünlü mafya babası Matteo Messina Denaro’dan sonra Interpol, dün 16 yıldır kaçak olan mafya tipi suç örgütü Ndrangheta’nın üst düzey üyesi Edgardo Greco’yu Fransa’da gözaltına alındığını duyurdu.

DHA'nın haberine göre Greco’nun ‘çok tehlikeli bir kaçak’ olduğunu belirten Interpol, 1990’larda iki kişinin cinayetinden ve bir cinayet teşebbüsünden ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını vurguladı. Greco’nun, Fransa’nın Saint Etienne kentinde bir restoranda pizza şefi olarak çalıştığı belirtildi.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi Greco’nun yakalanmasıyla ilgili polisi ‘alkışladığını’ belirtirken Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, “Kaçaklar, her ne kadar yurt dışında sakin bir hayat sürmeye çalışsalar da adaletten sonsuza kadar kaçamazlar. Dünyanın dört bir yanındaki kendini işine adamış polisler her zaman adaletin yerine getirilmesini sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.

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