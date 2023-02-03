Lula da Silva: Bolsonaro darbe girişimi planladı

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun 8 Ocak’ta hükümet binalarının basılmasıyla yapılan darbe planlamasına aktif olarak katıldığını iddia etti.

AFP’nin haberine göre, Lula RedeTV'ye verdiği röportajda, “Bugün gayet iyi farkındayım ve bunu yüksek sesle ve net bir şekilde söyleyeceğim. Darbeyi o vatandaş (Bolsonaro) hazırladı” dedi.

Bolsonaro’nun seçim yenilgisini kabul etmeyi reddeden binlerce destekçisi, Lula’nın göreve başlamasından bir hafta sonra 8 Ocak’ta başkentteki Başkanlık Sarayı, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarına baskın düzenledi ve tahrip etti.

Brezilyalı bir yargıç, konuya ilişkin soruşturmaya Aralık ayı sonunda Brezilya’dan Florida’ya giden Bolsonaro’nun da dahil edilmesi gerektiğine karar verdi.

Soruşturma, Brezilya kurumlarına yönelik baskının arkasında kimin olduğunu belirlemeyi amaçlıyor.

Lula da Silva söz konusu röportajında, eski devlet başkanının saldırıdaki rolü sorulduğunda, “Bolsonaro’nun buna aktif olarak katıldığından ve hala katılmaya çalıştığından eminim. 8 Ocak’ta bu kaosu yaratmak istediler, ancak polisin ve halkın yoğun tepkisi nedeniyle bunu yapamayacaklarını anladılar” yanıtını verdi.