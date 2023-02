Mısır hükümeti nüfus artışıyla mücadele için mali teşvik vermeyi planlıyor

HABER MERKEZİ

Mısır hükümeti ülkedeki nüfus artışını kontrol altına alma çabaları çerçevesinde, ikiden fazla çocuk sahibi olmama taahhüdü veren ailelere teşvikler verilmesini tartışıyor.

Mısır hükümetinin bu hafta Başbakan Mustafa Medbuli başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, Mısır'da ailenin gelişimine yönelik ulusal projedeki gelişmeler ele alındı. Toplantıda temel olarak ‘şu ankinden daha düşük bir doğurganlık oranına ulaşmayı’ amaçlayan ‘olumlu teşvik programının’ incelendiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) Eski Direktörü ve Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı Aile Planlaması Yüksek Danışma Kurulu üyesi Dr. Mecdi Halid, “Küresel bir sorun olarak nüfus sorunu, birden çok eksende harekete geçilmesini gerektiriyor. Nüfus sorunuyla başa çıkma politikalarından biri, olumlu ya da olumsuz teşviklerdir. Olumsuz teşvikler, örneğin, karne yardımlarından veya ücretsiz eğitimden yoksun bırakmaktır” diye açıkladı.

Halid, Şarku’l Avsat’a “Mısır hükümeti, olumsuz teşvikler kullanmaya değil, olumlu teşvikler kullanmaya karar verdi. Bu bağlamda, bir veya iki çocuk sahibi olmayı taahhüt eden ailelere olumlu teşvikler verilecek” dedi.

Ayrıca ‘olumlu teşviklerin nasıl uygulanacağı ve bunlar için nasıl mali kaynak tahsis edileceği konusunda hala bir çalışma olduğunu’ açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aşırı nüfus tehlikesi konusunda birçok kez uyarıda bulundu. 2017’deki Ulusal Gençlik Konferansı sırasında yaptığı uyarıda “Terörizm ve aşırı nüfus, Mısır’ın tarihinde karşı karşıya olduğu en büyük iki tehdittir. Nüfus artışı Mısır’ın ilerleme şansını azaltıyor” ifadelerine yer verdi.

Mısır Cumhurbaşkanı ayrıca Kasım ayında yeni en-Mansura şehrinin açılışı sırasında ‘nüfus artışının ülkeyi yiyeceğini’ söylemiş ve bu ‘tehlikenin’ ortadan kaldırılması için tüm devlet kurumlarının çalışmalara katılması çağrısında bulunmuştu.

Mısır Kamu Seferberlik ve İstatistik Merkezi Ajansı’na göre, 2022 yılının sonu itibarıyla Mısır’ın nüfusu 104 milyonu aştı. Artışı an be an hesaplayan nüfus saatine göre, hafta başında nüfus 104 milyon 519 bin 428 kişiye ulaştı.

Mısır Sağlık Bakanlığı Aralık ayında, nüfus artışına karşı Mısır şehirlerinde ‘Kapı Çalma’ kampanyaları düzenleneceğini duyurdu.

Bakanlık ayrıca ‘Örgütlenme Hakkınız’ başlıklı bir kampanya başlattı. Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüsam Abdulgaffar kampanya ile ilgili olarak, “Mısır şehirlerinde aile planlaması yöntemleri sağlayarak, yüksek kaliteli aile ve üreme sağlığı hizmetleri sunmayı ve bu hizmetlerin sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor” açıklamasında bulundu.