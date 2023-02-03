ABD Temsilciler Meclisi’nden Kürdistan Bölgesi ve Irak’a sorunlarını çözme çağrısı

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ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, ABD Dışişleri Bakanı'na bir mektup göndererek, Kürdistan Bölgesi ile Irak federal hükümetleri arasındaki ihtilafların çözülmesi çağrısında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a bir mektup gönderdi.

Mektupta, “Geçen Ağustos ayında da size, Irak hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında devam eden ve ülkenin istikrarını ve ekonomik kalkınmasını olumsuz yönde etkileyen çatışmadan duyduğum endişeyi dile getiren bir mektup gönderdim” ifadelerine yer verildi.

“İran'ın ABD ve Irak'a yönelik sürekli tehditleri karşısında Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve federal hükümetin sorunlarını Irak halkının çıkarları doğrultusunda çözmesi çok önemli” denilen mektup şöyle devam etti:

“Sudani hükümeti ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti sorunları çözme konusundaki kararlılıklarını ifade ettiler, ancak Federal Yargı'nın kararının Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasındaki uzlaşmayı bozacağından endişe duyuyorum. Kürdistan Bölgesi bütçesinin gönderilmesi, Irak'a yönelik devam eden saldırılarına yanıt olarak İran'a güçlü bir mesajdır."

McCaul mektubunu, Blinken'ı Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Bağdat'a bir anlaşmaya varmaları için baskı yapmaya çağırarak bitirdi.