Ezidi Miri: Irak Parlamentosu'ndan Ezidi soykırımını tanımasını talep ettik

ERBİL (K24)

Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Irak ve Dünya Ezidilerinin Miri Hazım Tahsin Beg, son dönenmlerde yaptığı ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz kasım ayının başında birkaç Körfez ülkesini, Avrupa'yı, İngiltere'yi ve Vatikan'ı ziyaret ettiğini belirten Ezidi Kürtlerin Miri, geçen ayın 22'sinde Almanya Parlamentosu'nda Ezidi soykırımının tanınmasına ilişkin oturumda hazır bulunduğunu söyledi.

Ezidi Miri, mülteci ve insan hakları örgütleriyle yaptığı görüşmelerde şu anda Kürdistan Bölgesi'ndeki kamplarda 250 binden fazla Ezidinin mülteci durumunda olduğunu kendilerine ilettiğini ve kendilerinden Ezidilere yardım etmelerini istediğini belirtti.

Bağdat ziyaretinde, devletin üst düzey yetkilileri ve siyasi partilerle yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Tahsin Beg, Şengal'de yıkılan evlerin yeniden inşası ve Ezidilerin geri dönüş talepleri üzerine durulduğunu söyledi.

Şengal’de güvenlik ve yönetimin istikrara kavuşturulması için Şengal Anlaşması’nın uygulanması gerektiğine dikkat çeken Ezidi Miri, Irak Hükümeti üst düzey yetkilileriyle özellikle 2023 bütçesinden Şengal projeleri için gerekli paranın ayrılması gerektiğini konuştuklarını kaydetti.