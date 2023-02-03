ABD'den Ukrayna'ya 2,175 milyar dolarlık yeni silah yardımı

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ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanlığına verdiği yetkiye ilişkin yayınladığı genelgede, Ukrayna'ya Amerikan ordusunun envanterinde 425 milyon dolarlık ekipman, silah ve mühimmat verilmesine onay verdiğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da ordu envanterinden yapılacak söz konusu yardımın yanı sıra yasa gereği sağlanan Ukrayna Güvenlik Yardım İnisiyatifi (USAI) fonu kapsamında da bu ülkeye 1,75 milyar dolarlık yardım yapılacağını açıkladı.

Pentagon, toplamı 2 milyar 175 milyon dolar olan iki ayrı yardım paketinin detaylarını içeren açıklamayı basınla paylaştı.

UZUN MENZİLLİ FÜZELER DE PAKETTE

Öte yandan, Pentagon’un yayınladığı listede, USAI kapsamında Ukrayna’ya Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (GLSDB) olarak da bilinen ve menzili 150 kilometre olan uzun menzilli, hassas güdümlü, roket motorlu mühimmat verileceği de görüldü.

Ukrayna’nın elinde şu anda en uzun menzilli roketler, 75 kilometre menzile sahip.

Bu yardım paketiyle birlikte ABD, 2014’ten bu yana Ukrayna’ya 32 milyar dolarlık askeri yardım yaptı.

Bunun 30 milyar doları ABD Başkanı Biden’ın 20 Ocak 2021’de göreve geldiğinden beri yapıldı.​​​​​​​